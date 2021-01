Startup de orgânicos mira expansão nacional

A foodtech Raízs, que conecta consumidores de alimentos orgânicos aos pequenos produtores, fechou 2020 com crescimento de 200%. A empresa, que já domina um terço do mercado de orgânicos online na capital paulista, decidiu expandir sua operação para diversas cidades do interior e litoral, como Campinas, Jundiaí, Guarujá e Bertioga.

A aposta em uma alimentação fresca e livres de agrotóxicos inclui mais de 2 mil itens vindos de 900 produtores, entre verduras, legumes, frutas, ovos, arroz, manteiga, temperos e itens não perecíveis.

A projeção é fechar 2021 com crescimento de 450% na comparação com o ano anterior, além de contar com o serviço em outras capitais do país, como Rio de Janeiro, Porto Alegre e Curitiba.