Sonia Braga, Lucélia Santos e Chico Buarque vão pedir voto a Boulos na TV

Atualizado em 13 out 2020, 17h17 - Publicado em 13 out 2020, 16h57

O cantor Chico Buarque e as atrizes Lucelia Santos e Sonia Braga vão aparecer na próxima propaganda eleitoral de Guilherme Boulos (PSOL) na campanha para a prefeitura de São Paulo. A inserção de 30 segundos vai ao ar nesta quarta e terá um mosaico que inclui ainda os atores Wagner Moura, Tereza Cristina, Osmar Prado, Sara Antunes, Otavio Martins, Vinicius Oliveira e Vera Zimmermann.

Antes de aparecer na TV, a peça deve ser divulgada nas redes sociais do candidato. Esta será a segunda propaganda da campanha do PSOL com a aparição de artistas. A primeira, veiculada na última sexta, foi tirada do ar após uma ação impetrada pela candidata Joice Hasselmann na Justiça Eleitoral.