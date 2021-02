Sob pressão, Pazuello encontra governadores para falar de crise na Saúde

Depois de prefeitos de todo o país pedirem nesta terça a cabeça de Eduardo Pazuello, nesta quarta será a vez de governadores das 27 unidades da federação se reunirem com o ministério da Saúde com o general para debater os graves problemas no plano de vacinação do país. Por videoconferência, a partir das 15h, os chefes dos estados têm horário marcado com Pazuello.

Vão falar com o ministro da Saúde sobre a falta de leitos de UTI e a iminente escassez de doses de vacina contra o coronavírus. A iniciativa do encontro partiu do governador do Piauí, Wellington Dias, que preside do fórum dos governadores.

Segundo Dias, o assunto precisa ser tratado com total prioridade pública. “Vamos falar também sobre o pagamento das UTIs em atividade de janeiro para cá, incluindo ampliação para atender crescimento de demanda. A outra pauta é a solução da farmacêutica União Química com a vacina Sputinik e outras alternativas de vacinas”, disse.