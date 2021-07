Sítio Burle Marx concorre a patrimônio cultural mundial da Unesco

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O Brasil pode estar próximo de carimbar o seu 23º monumento na lista do Patrimônio Cultural Mundial da Unesco.

O Sítio Roberto Burle Marx, no Rio de Janeiro, concorre à seleção. O resultado será anunciado na próxima segunda, 26, durante a 44ª Sessão do Comitê do Patrimônio Mundial, que se reúne em Fuzhou, na China.

O Burle Marx tem um dos mais importantes acervos de plantas vivas do mundo, com uma coleção de mais de 3.500 espécies tropicais e subtropicais.

O espaço foi doado ao governo federal em 1985 pelo próprio paisagista e, hoje, está sob a responsabilidade do Iphan, autarquia vinculada ao Ministério do Turismo.

Caso saia vencedor, o sítio passará a integrar a lista que conta com nomes como a Cidade História de Ouro Preto (MG), o Plano Piloto de Brasília (DF) e o Centro Histórico de Salvador (BA).