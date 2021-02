Simone Tebet promete comandar o Senado ‘sem barganhas políticas’

Candidata ao comando do Senado, a senadora do Mato Grosso do Sul Simone Tebet discursa na tribuna do Senado neste momento contra a crise econômica e social que se abate sobre o país nessa pandemia.

Ela pede os votos dos colegas para presidir o Senado de modo a aprovar reformas e matérias que socorram a população mais carente, como o retorno do auxílio emergencial.

Simone também promete uma gestão sem “barganhas políticas” no Parlamento e que funcione como “freio e contrapeso ao abuso de poder”.

A senadora disputa o comando da Casa contra Rodrigo Pacheco (DEM-MG) de forma independente, depois de o seu partido, o MDB, retirar o apoio ao nome dela.