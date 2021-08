Silvio Santos é internado em SP com Covid-19; filha comenta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O apresentador Silvio Santos, de 90 anos, foi internado nesta sexta-feira em um hospital de São Paulo após ser diagnosticado com Covid-19. A informação foi confirmada por Patrícia Abravanel, sua filha.

“Nosso pai está clinicamente bem. Daquele jeito que a gente ama… brincando com todos, curioso, descontraindo o ambiente. Mas testou positivo para COVID e por conta da idade e necessidade de exames frequentes os médicos decidiram interná-lo”, afirmou Patrícia em um comunicado publicados nas redes sociais, também assinado por suas outras cinco filhas.

“Logo logo mandaremos mais boas notícias. Obrigada pelo carinho de sempre”, conclui o texto.

Marido de Patrícia e genro de Silvio Santos, o ministro das Comunicações, Fábio Faria, viajou para São Paulo para acompanhar a evolução do quadro de saúde do sogro.

A notícia da internação foi revelada pela colunista Fábia Oliveira, do jornal O Dia. Segundo a reportagem, o apresentador e empresário está na UTI do Hospital Albert Einstein, no Morumbi, na capital paulista.