Senadores dos EUA reclamam de ‘péssimo histórico’ ambiental de Bolsonaro

Às vésperas do encontro de países pelo clima e com o mundo de olho na política ambiental brasileira, senadores do partido democrata dos Estados Unidos mandaram nesta sexta-feira uma carta a Joe Biden reclamando do “péssimo histórico ambiental” de Jair Bolsonaro.

No documento, os parlamentares pedem que o presidente norte-americano condicione qualquer apoio ao Brasil à preservação da Amazônia com significativo progresso na redução do desmatamento. A carta tem a assinatura de nomes como Bernie Sanders e Robert Menendez.