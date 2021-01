Senadora cobra detalhes do plano de vacinação do Ministério da Saúde

A senadora Mara Gabrilli apresentou hoje um requerimento ao ministro da Saúde, Eduardo Pazuello, solicitando detalhes do Plano Nacional de Operacionalização da Vacinação contra a covid-19.

A tucana cobra de Pazuello informações sobre a programação de vacinação de diversos grupos, como cuidadores de pessoas com deficiência, pessoas com doenças neuromusculares, pessoas com deficiências psicossociais, pessoas ostomizadas, pessoas que já foram contaminadas pelo coronavírus e pessoas portadoras do vírus HIV.

“O governo continua demonstrando pouco caso com a saúde da população, em especial com os mais vulneráveis, que foram esquecidos durante toda a pandemia”, diz Mara Gabrilli. A parlamentar também questiona o número de insumos e equipamentos necessários à imunização, como agulhas, seringas, algodão, freezers, entre outros, que já foi providenciado pelo Ministério da Saúde.

“O início da vacinação nos trouxe um alento, mas milhões de brasileiros ainda agonizam à espera de informação do governo brasileiro. Estamos trabalhando para que o Ministério da Saúde, desta vez, coloque a parcela da população mais vulnerável entre as prioridades da vacinação”, argumenta a senadora. A Saúde tem prazo de 30 dias para apresentar as respostas.

Mara ainda quer saber quando o Ministério da Saúde irá publicar o plano definitivo com as especificações e o calendário para cada grupo a ser imunizado, principalmente do detalhamento de quem é prioritário.