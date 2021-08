Senador que integra a CPI descobre que teve o celular clonado

Um dos senadores mais atuantes na primeira temporada da CPI da Pandemia, Otto Alencar saiu alertando seus contatos no início da madrugada desta terça-feira sobre uma invasão ao seu celular.

“Pedimos aos que estão na lista de contato do senador, que suspeitem de qualquer mensagem recebida. As devidas providências já estão sendo tomadas e as autoridades policiais farão a investigação do caso”, avisou a assessoria do parlamentar.

Além de Alencar, outro senador do PSD da Bahia teve o celular clonado. Trata-se de Angelo Coronel. “Pedimos que desconsiderem qualquer mensagem recebida”, alerta a assessoria.