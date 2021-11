Senado deve votar projeto do piso nacional de enfermagem nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O plenário do Senado deve votar nesta quarta-feira o projeto de lei que prevê um piso salarial para enfermeiros e técnicos e auxiliares de enfermagem da rede pública e privada, além de parteiras, de autoria do senador Fabiano Contarato.

Pela proposta, enfermeiros ganhariam no mínimo 7.315 reais por mês, por uma jornada de 30 horas semanais. Já o piso dos técnicos de enfermagem seria de 70% desse valor (5.120 reais). E os auxiliares de enfermagem e as parteiras receberiam metade (3.657 reais).

De acordo com o autor do projeto, o Brasil tem cerca de 2,4 milhões de profissionais registrados nessa área, com salário médio de 1,4 mil reais por 40 horas de trabalho por semana.

Senadores como Contarato e Zenaide Maia, relatora do PL, tentavam havia meses incluir a matéria na pauta do plenário.