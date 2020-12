Senado manda fazer o retrato de Alcolumbre para galeria de ex-presidentes

Com a decisão do Supremo de proibir as reeleições de presidentes das mesas do Congresso, o Senado fechou um contrato para a confecção de um retrato em óleo sobre tela do presidente, Davi Alcolumbre, devidamente emoldurado com placa de identificação, para integrar a galeria dos presidentes que passaram pela Casa.

O retrato de Alcolumbre ficará exposto no Salão Nobre junto com os outros ex-presidentes. O custo do retrato é de 8.900 reais.