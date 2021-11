Sem licitação, ministério gasta R$ 161 mil em serviço de bordo em viagens

O Ministério da Justiça e Segurança Pública anunciou dispensa de licitação para a contratação de serviços de bordo para as viagens de avião nacionais e internacionais do chefe da pasta, Anderson Torres, e seu staff. O governo gastará 161.176 reais em itens como sachês de açúcar, adoçante e azeite, café solúvel, refrigerantes em lata, copos plásticos, bombons e refeições quentes e frias a serem servidas nos deslocamentos aéreos.

O órgão justificou a dispensa de licitação pela falta de novos interessados no certame, conforme prevê o inciso quinto do artigo 24 da lei de licitações. O governo abriu um processo de contratação do serviço em agosto mas não teria havido interessados. A compra abastecerá a geladeira do avião do ministro Torres por algum tempo.

A licitação prevê a aquisição de 32 itens, em diferentes quantidades. Serão, por exemplo, 250 sachês de 6 gramas de açúcar e outros 250, de adoçante; 300 garrafas de meio litro de água mineral sem gás e outras 200, com gás; 200 pacotinhos de azeite individuais; 100 caixas de 400 gramas de bombons variados; 600 latas de Coca-Cola e outras 600, de Guaraná; mil copos de plástico e outros 750, de isopor; 100 caixas de isopor de 20 litros cada; entre outros itens. Também estão previstas 400 refeições quentes para almoço e jantar, 400 cafés da manhã e a mesma quantidade de lanches, com alimentos quentes e frios.