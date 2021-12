Sem Contarato, só resta um senador para contar história na Rede

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Com a confirmação da saída de Fabiano Contarato, de malas prontas para se filiar ao PT, a Rede Sustentabilidade perdeu o seu penúltimo senador na atual legislatura.

Agora, o partido de Marina Silva contará apenas com Randolfe Rodrigues (AP) na Casa para a qual elegeu cinco representantes em 2018.

Além de Contarato, também deixaram a legenda Alessandro Vieira (SE), que foi para o Cidadania, Flávio Arns (PR) e Styvenson Valentim (RN), que migraram para o Podemos.

Curiosamente, o partido foi o segundo que mais elegeu senadores em 2018, atrás apenas do MDB (com sete senadores) e empatado com o PP (cinco).

Na Câmara, a Rede também tem apenas uma parlamentar, a deputada federal Joenia Wapichana (RR), a única eleita pela legenda.