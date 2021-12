Convidado por Lula, Fabiano Contarato anuncia que vai se filiar ao PT

Mais de sete meses depois de ser convidado por Lula para entrar no PT, o senador Fabiano Contarato informou há pouco que vai deixar a Rede e se filiar ao partido. A decisão foi tomada nesse fim de semana. Ele é cogitado para disputar o governo do Espírito Santo.

“Como já havia anunciado, comunico em definitivo o meu pedido de desfiliação do partido Rede Sustentabilidade. Agradeço imensamente pelo companheirismo e respeito que tive durante o período no qual pude representar o partido no Senado Federal, numa jornada em defesa de um país mais justo e igualitário e que defenda seu povo e preserve seus recursos naturais”, afirmou Contarato em nota à imprensa.

Em maio, o Radar revelou que o senador estava também estava conversando com lideranças do PSB, PDT, PCdoB e PSOL.

“Após ter recebido e analisado convites de legendas do campo progressista, comunico minha decisão de filiação ao Partido dos Trabalhadores (PT), que será efetivada em momento oportuno”, anunciou, nesta segunda.

O senador disse que pretende somar esforços com a militância social e as lideranças do partido “para que o país retome sua trilha de desenvolvimento, pleno emprego, defesa dos direitos humanos, proteção e oportunidade aos mais pobres, apoio do Estado às maiorias minorizadas, combate a todo tipo de desigualdade, investimento em saúde e educação”.

Delegado da Polícia Civil do Espírito Santos há quase 30 anos, Contarato também fez elogios aos governos dos ex-presidentes Lula e Dilma Rousseff e apontou que “seus erros foram investigados e devidamente punidos pela Justiça”.

“Os governos liderados pelo PT devolveram ao país credibilidade internacional, permitiram aos pobres cursar universidade, expandiram a estrutura de ensino no país, abriram os porões da ditadura com a Comissão Nacional da Verdade, democratizaram a participação da sociedade nas decisões de governo, geraram crescimento econômico alinhado com políticas sociais exitosas, devolveram aos brasileiros o orgulho nacional. Seus erros foram investigados e devidamente punidos pela Justiça. Defendo que a lei vale para todos e tem de ser cumprida doa a quem doer. Seguimos junto aos brasileiros e brasileiras para, com esperança e força, vencer as trevas da ignorância que vitimam o Brasil. A Constituição Cidadã de 1988 é nossa bússola”, concluiu.