Se Bolsonaro não quer, Doria diz que comprará doses da Pfizer a crianças

O governador de São Paulo João Doria (PSDB) enviou um ofício a Pfizer, na última quinta-feira, manifestando interesse do estado em adquirir doses da vacina contra a Covid-19 para crianças de 5 a 11 anos. A vacina para este público é diferente da administrada atualmente para adultos e adolescentes.

O documento foi protocolado horas após a Anvisa autorizar a imunização da faixa etária com doses produzidas pela farmacêutica.

Apesar do aval, o governo federal tem sido reticente sobre a vacinação de crianças — o ministro da Saúde Marcelo Queiroga afirmou nesta sexta que o assunto não é “consensual” no governo.

Uma vez que cabe à pasta incluir o imunizante para crianças no Programa Nacional de Imunização e realizar a compra das doses, a declaração indica que a aquisição não deverá sair tão cedo.

Como ocorreu no início da vacinação, quando Eduardo Pazuello atrasou a compra da vacina da Pfizer para adultos, o governo dá sinais de que recorrerá ao mesmo método negligente agora, com as crianças.