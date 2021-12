Vacinação de crianças não é ‘assunto consensual’ no governo, diz Queiroga

Marcelo Queiroga disse nesta sexta que a vacinação de crianças contra a Covid-19 não é um “assunto consensual” no governo.

Nesta quinta, a Anvisa aprovou o uso da vacina Pfizer contra a Covid-19 em crianças de 5 a 11 anos. Os Estados Unidos já adotam o imunizante desde o fim de outubro.

Apesar do aval da agência, cabe ao Ministério da Saúde incluir o imunizante para crianças no Programa Nacional de Imunizações e realizar a compra das dose.

Com ocorreu no início da vacinação, quando Eduardo Pazuello atrasou a compra da vacina da Pfizer para adultos, o governo dá sinais de que recorrerá ao mesmo método negligente agora, com as crianças.