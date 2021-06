‘Saúde não tem infectologistas’, diz Queiroga, quase 500 mil mortos depois

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Depondo na CPI da Pandemia nesta terça, o ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, admitiu aos senadores que a pasta, responsável por comandar as ações do governo contra a pandemia, até hoje não tem um quadro de infectologistas para orientar as ações contra o coronavírus.

Isso depois de quase 500.000 mortos e de mais de um ano de crise sanitária instalada no país. “Nós não temos médicos infectologistas no Ministério da Saúde”. Segundo Queiroga, a pasta “foi perdendo quadros” na pandemia e o que há hoje é o improviso de profissionais deslocados para o ministério.

Ninguém no governo considerou importante contratar infectologistas para atuar no Ministério da Saúde.