Saúde mental de trabalhador ainda não é prioridade de empresas, diz estudo

Uma pesquisa elaborada pela 99jobs revela que 50,1% dos entrevistados declara sofrer com ansiedade, depressão ou outros tipos de transtornos mentais. O estudo aponta ainda que 61,55% das pessoas que afirmam ter transtorno mental não fazem qualquer tipo de acompanhamento médico ou psicológico voltado à saúde mental.

Entre o total de pessoas que indica sofrer com algum tipo de transtorno, 75,27% dizem que empresas ou gestores não têm conhecimento de sua condição vivida pelo profissional. O estudo mostra, inclusive, que apenas 18,5% das empresas possui algum tipo de apoio ou treinamento para lidar com algum problema relacionado à saúde mental dos funcionários.

Neste quesito, outro fator relevante detectado é a relação entre a quantidade de pessoas com transtornos mentais e ações de apoio ou treinamento ligadas a saúde mental por parte das empresas. Dentre aqueles que afirmam sofrer com transtornos mentais, apenas 14,13% alegam que as empresas em que trabalham realizam iniciativas desse tipo.

Por outro lado, entre os que afirmam não sofrer com transtornos, 22,82% afirmaram ter, em seus locais de trabalho, ações de apoio ou treinamento. Ou seja, empresas que tomam essas iniciativas provavelmente ajudam a reduzir a incidência de transtornos mentais como depressão e ansiedade.

Além disso, 83% dos entrevistados com transtornos mentais consideram o ambiente de trabalho estressante. Entre os que declaram não ter transtornos mentais, o número é menor, 71%, o que indica também uma ligação entre a incidência de ansiedade e depressão em ambientes percebidos como estressantes.

A pesquisa “As empresas e a saúde mental dos colaboradores” foi desenvolvida em setembro – mês dedicado à prevenção do suicídio e à conscientização sobre saúde mental – pela 99jobs, empresa que oferece soluções para o setor de RH.