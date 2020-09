São Paulo tem panelaço durante pronunciamento de Bolsonaro

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O bater de panelas voltou a ecoar pela cidade de São Paulo no início da noite desta segunda, feriado da Independência do Brasil.

Por volta das 20h, durante o pronunciamento do presidente da república Jair Bolsonaro pelo rádio e TV, manifestações de desaprovação foram ouvidas em diversos bairros da região central da cidade.

O protesto foi mais tímido do que em março e abril, no início da pandemia do coronavírus.