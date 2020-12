São Paulo está preparado para vacinar em janeiro, diz Doria

O governador João Doria se reuniu nesta manhã no Palácio dos Bandeirantes com 32 pessoas de 12 setores do governo para revisar os últimos detalhes do Programa Estadual de Imunização, que em sua primeira fase deve imunizar 9 milhões de pessoas.

Questões de logística foram definidas para garantir que todo o processo de aplicação da Coronavac comece em janeiro. O primeiro grupo a ser imunizado será composto por profissionais da saúde, indígenas e quilombolas. Em seguida, pessoas com 60 anos ou mais.

Na reunião, foi apresentado o sistema de informação online que vai garantir a rastreabilidade em tempo real da vacina, o registro nominal da dose aplicada, permitindo inclusive detectar as pessoas que não voltaram para tomar a segunda dose em um dos 10 mil postos disponíveis.

Segundo o governo de São Paulo, “com tudo pronto, caminhões carregados com a vacina sairão no dia 11 de janeiro do Butantan para distribuir a vacina nos municípios”. Um plano de comunicação será lançado dias antes da vacinação para convocar a população e esclarecer todas as dúvidas relacionadas ao tema.