Salles chama ação da PF contra ele de ‘desnecessária’

Ricardo Salles foi até a Superintendência da Polícia Federal nesta quarta para buscar informações sobre a operação deflagrada pela instituição.

Como o Radar mostrou mais cedo, os agentes foram às ruas para apreender celulares, computadores e outras provas relacionadas ao suposto esquema de corrupção gestado no Ministério do Meio Ambiente que teria o envolvimento do próprio Salles e de dez servidores do Ibama e da pasta.

O ministro do Meio Ambiente foi ao Planalto na sequência para se reunir com Jair Bolsonaro. Ele falou aos jornalistas durante uma agenda do governo. “Faço aqui uma manifestação de surpresa com essa operação que eu entendo exagerada, desnecessária. Não só o ministro, como todos os citados e incluídos nessa investigação estiveram sempre à disposição da Justiça para esclarecer as questões”, diz Salles.