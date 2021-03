Saiba que juiz federal herdará processo da Lava-Jato contra Lula

O processo sobre doações ao Instituto Lula acaba de ser distribuído para o acervo do juiz federal substituto da 10ª Vara Federal do Distrito Federal, o juiz Ricardo Leite.

A redistribuição, como se sabe, é reflexo da decisão do ministro do Supremo Tribunal Federal Edson Fachin, que anulou todas as condenações relativas ao ex-presidente Lula tomadas no âmbito da 13ª Vara Federal de Curitiba.