Dados da Câmara atualizados neste mês mostram que os deputados já custaram ao país neste ano 2,7 bilhões de reais.

É praticamente a metade do fundão eleitoral que a turma planeja usar na campanha de 2022. Com a chegada do segundo semestre, orçamento da Casa já foi executado em 42,87%.