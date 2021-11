Rosa Weber deve pedir investigação da PGR sobre Orçamento secreto

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

No Congresso Nacional, o desejo dos parlamentares é que a decisão do STF sobre a transparência das emendas só passe a valer em 2022. Ou seja, querem esquecer o que aconteceu nos verões de 2020 e 2021.

Os parlamentares têm razão em temer. A ministra Rosa Weber, relatora do caso, quer pedir que a PGR investigue o caminho do dinheiro e abrir uma nova frente de investigação. A Polícia Federal já está no rastro.