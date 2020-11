Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Evandro Éboli, Mariana Muniz e Manoel Schlindwein. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Desde que deixou a liderança do governo na Câmara, o deputado Vitor Hugo tem uma obsessão: atazanar a vida de Rodrigo Maia. Com frequência, ele usa as suas redes sociais para disparar contra os plano de reeleição de Maia.