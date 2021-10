Rodovias do interior de São Paulo terão dez novas praças de pedágio

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 8 out 2021, 10h38 - Publicado em 8 out 2021, 17h30

Em reunião privada com investidores na última quarta-feira, o governador de São Paulo João Doria (PSDB) anunciou a instalação de dez novas praças de pedágio no interior do estado.

As unidades ficarão em rodovias importantes do nordeste e noroeste paulista, abrangendo regiões como Araraquara, Ribeirão Preto, São José do Rio Preto e Araçatuba.

O anúncio tem como objetivo atrair investimentos para estradas, principalmente, concedidas à iniciativa privada e que estão em processo de relicitação.

No pacote todo, que envolve oito rodovias, o projeto prevê contrapartida de 4,46 bilhões de reais do setor privado, em até sete anos, em ampliações e melhorias dos trechos.