Rio quer a volta da temporada de cruzeiros em novembro

O governo do Rio enviou no último dia 16 uma carta ao Ministério do Turismo se colocando a favor da volta da temporada de cruzeiros pela costa brasileira em novembro.

A temporada, que no país vai de novembro a abril, foi suspensa no ano passado em razão da pandemia de Covid-19.

A associação que reúne as empresas operadoras de cruzeiros teve reuniões nas últimas semanas com o Ministério do Turismo, o Ministério da Saúde e a Anvisa buscando estabelecer protocolos sanitários para a retomada desse segmento do turismo com segurança.

Ainda não está definido, por exemplo, se a próxima temporada contemplará rotas vindas do exterior ou apenas viagens de cabotagem, que são as que circulam apenas pela costa brasileira e não fazem travessias internacionais.

O que já se estabeleceu por enquanto é que serão exigidos comprovantes de vacinação e testes de Covid-19 para hóspedes e tripulantes e que os navios viajarão com capacidade reduzida e será exigido o uso da máscara em todos os ambientes.

Dos sete cruzeiros da próxima temporada, ao menos seis farão rotas que passam por portos no Estado do Rio, incluindo a capital e cidades como Búzios, Angra dos Reis e Cabo Frio.

A previsão da Clia (Cruising Line International Association) é que a temporada tenha 130 roteiros e cerca de 570 escalas em portos brasileiros, em cidades como Salvador, Maceió, Recife e Ubatuba.

A entidade estima que a retomada possa injetar 2,5 bilhões na economia e gerar 35 mil empregos.