Reitor da Zumbi dos Palmares discute equidade racial com cônsul dos EUA

Com o objetivo de incentivar parcerias internacionais para a busca da equidade racial, o reitor da Universidade Zumbi dos Palmares, José Vicente, recebe, nesta sexta o novo cônsul-geral dos Estados Unidos em São Paulo, David Hodge.

O cônsul vai participar do evento Diálogo sobre a Agenda Racial Brasil-Estados Unidos, realizado em parceria com o Centro de Estudos e Pesquisas Segurança do Futuro.

Os temas da equidade racial, combate à violência e ao racismo integram a agenda do presidente americano Joe Biden, que assumiu o governo este ano, reforçada após o assassinato, em maio de 2020, de George Floyd, por um policial da cidade de Minneapolis.

No final de agosto, o reitor José Vicente debateu o tema com o vice-cônsul de Israel em São Paulo, Aviel Avraham.

“Vamos promover, ainda este ano, novos encontros com representantes de outros governos para tratar e analisar a discriminação racial”, afirma José Vicente.