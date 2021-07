Rede de farmácias de SP apoia projetos sociais com troco de clientes

A plataforma de financiamento coletivo Benfeitoria e a RD, rede de farmácias dona das marcas Droga Raia e Drogasil, firmaram parceria para apoiar projetos de impacto social no estado de São Paulo.

Um fundo com 3 milhões de reais foi criado para apoiar até 100 projetos a serem selecionados via edital público, em três fases. Neste mês foram definidas as 21 primeiras iniciativas contempladas. As inscrições para as duas últimas fases se encerram em setembro.

Um detalhe curioso é que 75% do valor do fundo é composto por trocos doados por clientes nas farmácias do grupo. O objetivo é apoiar projetos que promovam a saúde física, emocional, mental, social, espiritual e ambiental da população.