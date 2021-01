Rede aciona STF para que Anvisa apresente registro da CoronaVac em até 72h

“O que se pretende é que a Anvisa se utilize dos mesmos procedimentos internos para avaliar as vacinas de Oxford/AstraZeneca e a CoronaVac, na medida em que, ao que tudo indica, trata-se de dois imunizantes com eficácia e segurança devidamente comprovadas”, afirma o partido.

Segundo a Rede, “a preferência ideológica parece caminhar no sentido de minar uma vacina potencialmente eficaz (CoronaVac) tão somente pelo fato de ter sua inteligência científica desenvolvida na China em parceria com o Governo de São Paulo, cujo mandatário é adversário político do Sr. Presidente da República”.

O partido também pede para que a agência reguladora apresente o andamento dos processos de registro de outras vacinas contra o novo coronavírus em uso nacional.