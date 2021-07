Recuperado da Covid-19, Doria retoma agenda presencial nesta quarta

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Após quase duas semanas em isolamento por Covid-19, o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), retoma a agenda de compromissos presenciais nesta quarta, 28.

Ele vai conceder coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes e deve anunciar novidades sobre a flexibilização das regras do Plano SP e fazer um balanço da vacinação no estado.

Na quinta, deve participar da entrega do Museu da Língua Portuguesa, na capital paulista, reconstruído após incêndio em 2015.

Já imunizado, Doria foi reinfectado neste mês pela P1, variante mais comum do coronavírus. No período de isolamento, trabalhou remotamente e quem assumiu as agendas presenciais foi o vice-governador Rodrigo Garcia (PSDB).