Rachadinha no governo Witzel também é alvo de ação determinada pelo STJ

O suposto esquema de funcionários fantasmas dentro do governo do Rio, nos moldes da rachadinha que investigada na Alerj, também levou o STJ a determinar buscas contra pessoas ligadas ao grupo político de Wilson Witzel.

As ordens, nesse caso, são do ministro do STJ Jorge Mussi, que autorizou o cumprimento de 12 mandados de busca e apreensão no estado do Piauí, para coletar provas sobre desvio de dinheiro público.