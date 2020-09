Quem são os cinco deputados que julgarão impeachment de Witzel

A Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro acaba de definir quem são os deputados estaduais que integrarão o chamado Tribunal Misto que julgará o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel. Os cinco parlamentares foram escolhidos nesta terça-feira, por meio de votação.

Farão parte do tribunal os deputados Alexandre Freitas, do Novo, Chico Machado, do PSD, Waldeck Carneiro, do PT, Dani Monteiro, do PSOL, e Anderson Moraes, do PSL.

Conforme o Radar havia antecipado, os nomes vinham sendo costurados pelos parlamentares desde a última quinta-feira, quando a Casa decidiu dar continuidade ao impeachment de Witzel.