Alerj escolhe deputados para compor tribunal misto do impeachment

A Assembleia Legislativa do Rio escolhe nesta terça-feira os cinco deputados que farão parte do Tribunal Misto que irá analisar o processo de impeachment do governador afastado Wilson Witzel.

Desde que a Assembleia decidiu dar continuidade ao procedimento de afastamento do governador, na última quarta-feira, os parlamentares começaram a atuar nos bastidores em torno dos nomes que serão indicados.

Pelas conversas travadas até esta segunda-feira, são dados como certeza para compor o grupo os deputados Dani Monteiro, do PSOL, Waldeck Carneiro, do PT, Alexandre Freitas, do Novo, e Chico Machado, do PSD. A bancada bolsonarista está dividida entre os nomes de Anderson Moraes e Filippe Poubel, ambos do PSL.

Nesta segunda, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro sorteou os cinco desembargadores que vão integrar a comissão. O presidente da Corte, Cláudio de Mello Tavares, é quem vai presidir o julgamento do impeachment — e só vota em caso de empate.