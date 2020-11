Quem mais doou à campanha do pai de Rodrigo Maia

O ex-prefeito Cesar Maia já arrecadou 1,03 milhão de reais em sua campanha de reeleição à Câmara de Vereadores do Rio. A maior parte (1 milhão) veio da direção nacional do DEM. Cesar só não pôde contar com a generosidade do filho famoso.

Pelo menos até agora, Rodrigo Maia (DEM-RJ) não doou nenhum realzinho sequer. Mas isso não quer dizer que o deputado federal esteja alheio à jornada eleitoral do patriarca. O presidente da Câmara alterou sua foto no Twitter, rede social onde tem quase 885 mil seguidores, para acrescentar o número de urna do pai.

Cesar Maia foi o terceiro candidato a vereador que mais ganhou recursos da direção nacional da legenda. Do total de 1 milhão que o DEM repassou, 20% foram doados à sigla pelo empresário Rubens Ometto, presidente do Conselho de Administração da Cosan, uma das maiores corporações empresariais do país, com negócios nos setores de energia e infraestrutura.

Posteriormente, o valor foi repassado à campanha do ex-prefeito.