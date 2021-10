Queiroga dará último depoimento da CPI na véspera do relatório de Renan

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Atualizado em 7 out 2021, 15h21 - Publicado em 7 out 2021, 15h20

A CPI da Pandemia marcou para o próximo dia 18 o novo depoimento de Marcelo Queiroga, aprovado na manhã desta quinta-feira.

A oitiva — a terceira do ministro da Saúde na comissão — será a última da comissão e vai acontecer na véspera da apresentação do relatório final do relator Renan Calheiros.

“Não poderíamos encerrar essa CPI sem o depoimento de Queiroga. Certamente será um dos mais importantes colhidos nesta comissão”, comentou nas redes sociais o senador Randolfe Rodrigues, vice-presidente do colegiado.