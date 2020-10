PT bate bumbo para títulos honoris causa de Lula — veja quantos ele tem

Depois de a Justiça de Alagoas ter anulado um título honoris causa de Lula por considerar que condenado não merece tal honraria, o PT divulgou que o ex-presidente — condenado duas vezes na Lava-Jato por corrupção com empreiteiras – tem 35 títulos doutor honoris causa concedidos por universidades de dentro e fora do país.

“O ex-presidente Lula já foi agraciado com 35 títulos honoris causa, concedido por universidades no Brasil e em diversos países ao redor do mundo, incluindo a Universidade de Coimbra, em Portugal; o Instituto de Estudos Políticos de Paris, a prestigiada Sciences Po, na França; a Universidade de Salamanca, na Espanha; e as universidades peruanas de San Marcos e Símon Bolívar; além de outros onze títulos de universidades argentinas, incluindo a de Buenos Aires”, registra o PT.

Veja a lista:

1. Universidade Federal de Viçosa⁣

2. Universidade de Coimbra (Portugal)⁣

3. Universidade Federal da Bahia⁣

4. Instituto de Estudos Políticos de Paris – Sciences Po (França)⁣

5. Universidade Federal Rural de Pernambuco⁣

6. Universidade Federal de Pernambuco⁣

7. Universidade de Pernambuco⁣

8. Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro⁣

9. Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro⁣

10. Universidade do Estado do Rio de Janeiro⁣

11. Universidade Federal Fluminense⁣

12. Universidade Federal do Rio de Janeiro⁣

13. Universidade da Integração Intern. da Lusofonia Afro-Brasileira⁣

14. Faculdade Latino-americana de Ciências Sociais (Argentina)⁣

15. Universidad San Martín (Argentina)⁣

16. Universidad de Lanús (Argentina)⁣

17. Universidad Tres de Febrero (Argentina)⁣

18. Universidad de La Plata (Argentina)⁣

19. Universidad de Córdoba (Argentina)⁣

20. Universidad San Juan (Argentina)⁣

21. Universidad de Cuyo (Argentina)⁣

22. Universidad Mayor de San Marcos (Peru)⁣

23. Escuela Politécnica del Litoral (Equador)⁣

24. Universidad Andina Simón Bolívar (Equador)⁣

25. Universidade de Buenos Aires (Argentina)⁣

26. Universidade Federal do ABC⁣

27. Universidade de Salamanca (Espanha)⁣

28. Universidad de Aquino (Bolívia)⁣

29. Universidade Metropolitana da Educação e do Trabalho (Argentina)⁣

30. Universidade Nacional de La Matanza (Argentina)⁣

31. Universidade Federal do Sergipe⁣

32. Universidade Regional do Cariri⁣

33. Universidade Federal do Piauí⁣

34. Universidad Nacional del Comahue (Argentina)⁣

35. Universidade Nacional de Rosário (Argentina)⁣