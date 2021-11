PSDB define na tarde desta segunda o futuro das prévias

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O desastre neste domingo das prévias do PSDB, cuja eleição precisou ser suspensa em razão de problemas no aplicativo usado para a votação à distância, pode ter uma definição na tarde desta segunda-feira. O comando nacional do partido e representantes das três candidaturas– de João Doria, Eduardo Leite e Arthur Virgílio– terão uma reunião às 14h em Brasília.

No domingo, Doria e Virgílio defenderam que a votação fosse retomada só dali a uma semana, no próximo domingo. Já o grupo de Leite quer que até esta terça o processo esteja concluído. A reunião desta segunda terá a presença da empresa responsável pelo desenvolvimento e gestão do aplicativo.