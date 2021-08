PSD de Kassab tira deputada do PTB de Jefferson no Paraná

A deputada Luísa Canziani e o pai dela, o ex-deputado Alex Canziani, anunciaram nesta segunda a filiação ao PSD de Gilberto Kassab. O acerto foi feito em um encontro com o governador do Paraná, Ratinho Júnior, no Palácio Iguaçu, em Curitiba.

Junto com os Canziani, cerca de 50 lideranças partidárias que integram as fileiras do PTB no Paraná também anunciaram a entrada no PSD. A filiação do grupo deve ocorrer nos próximos dias, em um evento no Paraná com Kassab.

Alex estava sem filiação desde o final de abril, quando deixou o PTB após 38 anos de atuação. Já Luísa aguarda a decisão de uma ação impetrada no TSE para pavimentar a desfiliação. Assim que tiver o aval do Tribunal, Luísa assinará ficha no PSD.

Luísa e seu pai deixaram o PTB depois de o presidente nacional da legenda, Roberto Jefferson, promover uma guinada ideológica na sigla. Luísa, parlamentar mais jovem do Congresso, foi alvo de mensagens caluniosas no partido, alçadas em uma radicalização de Jefferson para se aproximar do bolsonarismo.