Proximidade com Bolsonaro não ajuda candidata do líder do governo no PR

Atualizado em 9 out 2020, 15h03 - Publicado em 9 out 2020, 15h09

Levantamento do Paraná Pesquisas para a prefeitura de Maringá, divulgado nesta sexta, mostra a Coronel Audilene com 3,2% das intenções de voto, em quinto lugar.

A candidata é apoiada pelo líder do governo na Câmara, Ricardo Barros (PP), que comandou a cidade entre 1989 e 1993.

Há, claro, muita coisa para rolar na campanha, mas, nessa pesquisa, ela fica atrás de Ulisses Maia (PSD), com 41,4%, Dr. Batista (DEM), com 11,1%, Homero Marchese (PROS), com 10,4%, e Akemi Nishimori (PL), com 4,2%.