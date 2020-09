Projeto de lei estende auxílio emergencial a agricultores familiares

Um projeto de lei quer incluir no rol de beneficiários do auxílio emergencial os agricultores familiares e as famílias acampadas, agregadas, beneficiárias ou assentadas por programas de reforma agrária. A proposta dá a esses trabalhadores o direito de receber um auxílio emergencial de 600 reais durante a pandemia, caso tenham baixa renda.

“A agricultura familiar é um pilar da economia de muitos Estados do país, representa desenvolvimento dos municípios do interior e leva alimento à mesa de todos os brasileiros. O projeto também concede esse benefício a famílias acolhidas em programas de reforma agrária. Tiramos nosso sustento da terra, e precisamos valorizar quem lida diariamente com ela”, frisa o senador Fabiano Contarato (Rede-ES), autor do projeto.