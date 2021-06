Produtora de filmes pornô declara guerra ao Facebook na Justiça

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

Uma famosa produtora de filmes pornô, a Brasileirinhas Distribuidora de Filmes Ltda., acaba de abrir guerra contra o Facebook nos tribunais.

Motivo: o canal safadinho se diz “vítima de perfis falsos e maliciosos” no Instagram que usam seu conteúdo ou se apropriam de sua imagem.

A produtora quer que a Justiça obrigue o Facebook a conferir o selo de autenticidade ao seu canal nas redes. Que saliência!

“O mercado de filmes eróticos foi alavancado pela autora, e, em meados do ano 2000, tomou corpo e começou a criar suas próprias celebridades, que se tornaram conhecidas nacionalmente e mesmo no exterior, passando o mercado cinematográfico pornográfico nacional, até então inexpressivo, a ter reconhecimento mundial”, diz a produtora no processo.

“A autora, infelizmente, lida diariamente com diversos perfis falsos e maliciosos, que utilizam indevidamente de sua marca, seus elementos e de sua notoriedade pública, se fazendo passar pela autora ou seus prepostos com o intuito de obter alguma forma de benefício, proporcionando prejuízos à própria autora, assim como aos consumidores”, segue a produtora.