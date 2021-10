Procurador da Justiça Militar será novo corregedor geral do CNMP

Atualizado em 20 out 2021, 13h44 - Publicado em 20 out 2021, 16h30

O novo corregedor nacional do Conselho Nacional do Ministério Público é integrante das fileiras da Justiça Militar. Marcelo Weitzel foi eleito na terça por aclamação de seus colegas de conselho. Ele é subprocurador-geral da Justiça Militar e representante do MP Militar no colegiado que tem como função ser um órgão externo de controle às ações dos ministérios públicos pelo país.

Weitzel assumirá o cargo em fevereiro do ano que vem com o fim do mandato do atual corregedor Rinaldo Reis Lima. É no CNMP onde são abertos processos disciplinares contra procuradores que tenham cometido excessos na função. Foi Lima quem, na condição de corregedor nacional do órgão, indicou abertura de processo administrativo contra 11 procuradores da Lava Jato com previsão de pena de demissão em caso de condenação no colegiado. Nesta terça, o CNMP aprovou por 8 votos a 3 o início da investigação sobre a conduta dos servidores em processo da força tarefa contra os ex-senadores Edison Lobão e Romero Jucá.