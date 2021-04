Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia e Mariana Muniz. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

O contracheque do deputado bolsonarista Daniel Silveira, preso pelo STF no Carnaval, após ameaçar ministros da Corte, chegou neste mês com um desfalque de mais de 7 673 reais. É o desconto por faltar às sessões enquanto esteve na cadeia.