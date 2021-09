PRF identifica protestos em rodovias federais em 14 estados

Boletim divulgado às 20h30 pelo Ministério da Infraestrutura, com base em informações da Polícia Rodoviária Federal, aponta que, até este horário, eram registrados “pontos de concentração” em rodovias federais em 14 Estados. Dentre eles, havia 12 com abordagem a veículos de cargas.

Até o momento, a PRF desmobilizou 117 ocorrências com concentração de populares e tentativas de bloqueio total ou parcial de rodovias durante as últimas horas. No fim da tarde, havia oito Estados com protestos registrados nas estradas.

Desde cedo, caminhoneiros tentam se mobilizar em diversos locais do país. Mais cedo, o ministério afirmou que “não há coordenação de qualquer entidade setorial do transporte rodoviário de cargas e a composição das mobilizações é heterogênea, não se limitando a demandas ligadas à categoria”.

A pasta informou ainda que há outras pautas regionais, como de indígenas e de produtores locais.

Um detalhe destacado pelo boletim foi que, nas últimas horas, dois pontos com bloqueio total foram registrados no Rio Grande do Sul e estavam sendo desmobilizados pela PRF. “Agentes encontram-se nos locais identificados e iniciaram o procedimento de desobstrução com a orientação de liberar todos que quiserem seguir viagem”, diz o comunicado.

“A disseminação de vídeos e fotos por meio de redes sociais não necessariamente reflete o estado atual da malha rodoviária”, acrescentou a Infraestrutura.