Presidente do TSE rebate campanha de deputada bolsonarista

Nesta semana, Bia Kicis, que preside a CCJ da Câmara, iniciou uma nova campanha terraplanista pelo voto impresso. Presidente do TSE, o ministro Luis Roberto Barroso não esconde a rejeição pela medida. “Voto impresso trará a judicialização do resultado eleitoral. Quem perder, vai pedir recontagem e cavar nulidades. Não precisamos disso”, diz.

Barroso também manda um recado à deputada. Há coisas mais importantes necessitando de atenção no país no momento.

“Temos recordes negativos de mortes na pandemia, o real foi a moeda que mais se desvalorizou no mundo, 30% do Pantanal queimou e a Amazônia sofre recordes de desmatamento. Uma coisa funcionou no país: o processo eleitoral, com a urna eletrônica. É nisso que querem mexer. Difícil de entender”, diz Barroso.