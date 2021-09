Prêmio São Paulo de Literatura define júri para edição de 2021

Notas exclusivas sobre política, negócios e entretenimento. Com Gustavo Maia, Laísa Dall'Agnol e Lucas Vettorazzo. Este conteúdo é exclusivo para assinantes.

A Secretaria de Cultura e Economia Criativa de São Paulo acaba de anunciar os dez nomes escolhidos para compor o júri da edição 2021 do Prêmio São Paulo de Literatura.

São eles: Eduardo Cesar Maia, Flávio Martins Carneiro, Iris Maria da Costa Amâncio, Juliana Bezerra de Albuquerque, Ketty Margarete Valencio, Leonardo Martins de Barros, Luciana Araujo Marques, Paula Fábrio, Paulo Cesar de Souza Lins e Uelinton Farias Alves.

A premiação agraciará dois escritores vencedores, que receberão 200 mil reais cada. As categorias são Melhor Romance do Ano de 2020 e Melhor Romance de Estreia do Ano de 2020.

As inscrições vão até a próxima segunda, 20, por meio do site https://www.premiosaopaulodeliteratura.sp.gov.br/.

Para concorrer, o livro deve ter sido escrito originalmente em português e ter sua primeira edição publicada ao longo de 2020. Somente obras no formato impresso, com ISBN, podem participar.