Prefeitura do Rio sepulta projeto de autódromo em floresta

A Prefeitura do Rio pediu o arquivamento do processo de licença prévia da construção do Autódromo Internacional do Rio, na Floresta do Camboatá, em Deodoro.

O projeto, que contava com grande apoio do presidente Jair Bolsonaro e do ex-prefeito Marcelo Crivella, foi sepultado em um ofício encaminhado ao Instituto Estadual do Ambiente (Inea).

Isso era um grande projeto que seria construir um autodromo dentro da floresta. O Bolsonaro e o Crivella estavam pressionando muito por isso, junto com empresários…

A construção do autódromo dentro de uma área de conservação enfrentava grande resistência do Ministério Público e de grupos ambientalistas. As críticas foram endossadas inclusive pelo campeão de Fórmula 1 Lewis Hamilton, que em 2020 afirmou que o projeto “não era inteligente”.

Durante a campanha, o atual prefeito do Rio, Eduardo Paes, havia prometido não levar a ideia adiante.