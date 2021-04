Prefeitos de Recife e Maceió firmam parceria por esquema de vacinação

João Campos, prefeito do Recife, e JHC, prefeito de Maceió, ambos do PSB, anunciam nesta quarta-feira (14) um acordo de cooperação que permitirá à prefeitura da capital alagoana utilizar tecnologia do app Conecta Recife.

Com isso, após cadastro na versão local do app, os moradores de Maceió serão avisados sobre quando poderão agendar a vacinação contra a Covid-19.

Para agendar basta escolher o local, data e horário da imunização e levar a documentação anexada no cadastro (documento oficial com foto e comprovante de residência em Maceió) no dia do atendimento.