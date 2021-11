Prefeito de SP vai a Brasília pedir subsídio do governo ao diesel

O prefeito de São Paulo Ricardo Nunes (MDB) está em Brasília nesta quarta-feira para pedir ajuda do governo federal no subsídio do diesel aos municípios.

Acompanhado do presidente da Frente Nacional de Prefeitos, Nunes aponta que o combustível subiu 65,5% apenas neste ano, o que encarece a tarifa do transporte público, principalmente da frota de ônibus municipais.

Após encontro com o presidente da Câmara Arthur Lira (PP-AL), o prefeito declarou que espera a assinatura de uma medida provisória tratando do tema.

“A gente está aqui pedindo pro governo federal um auxílio pra ter um subsídio em relação ao diesel e a gente poder conter esse aumento da tarifa. O presidente Lira já se colocou a disposição para organizar, pautar, fazer as discussões aqui na Casa pra poder votar”, disse Ricardo Nunes.

Além de Lira, Nunes se encontrou com os ministros Rogério Marinho, do Desenvolvimento Regional, Ciro Nogueira, da Casa Civil, e Flávia Arruda, da Secretaria de Governo. À noite, está previsto um jantar com o presidente do Senado Rodrigo Pacheco.